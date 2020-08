Arthur, parla Rivaldo: “Doveva restare al Barcellona. È simile a Xavi”

L’ex attaccante del Milan Rivaldo, parla del capitolo legato ad Arthur, prossimo centrocampista della Juventus. Il calciatore brasiliano ha chiuso il rapporto con il Barcellona nel modo più burrascoso possibile, ovvero non presentandosi nel giorno del ritrovo stabiliti dai blaugrana. In merito al futuro di Arthur, ha parlato il connazionale Rivaldo, oggi quarantottenne, ma con una stagione all’attivo nel Milan.

LE PAROLE DELL’ EX MILAN

L’ex calciatore verdeoro è intervenuto tra le righe di As dove ha commentato il passaggio alla Juventus di Arthur, non senza qualche stoccata al Barcellona, club che lo ha ceduto proprio ai rossoneri nel lontano 2002. Ecco le parole di Rivaldo: “Per me Arthur doveva restare al Barcellona. Hanno detto sia un grande giocatore. La stampa ha affermato come giocasse bene, come fosse simile a Xavi. Tutti hanno parlato bene di Arthur. Giocava facile con il pallone tra i piedi. Dava tranquillità, faceva passaggi precisi. Secondo me poteva giocare per molti anni al Barça”.