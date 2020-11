Asamoah, dopo l’Inter spunta la pista… Porto

Possibile nuovo capitolo nella carriera di Kwadwo Asamoah che potrebbe finire a giocare in Portogallo. L’esterno ex Juventus e ormai anche ex Inter si è svincolato dal club nerazzurro e potrebbe decidere di provare una nuova esperienza via dall’Italia.

Asamoah: ipotesi Porto

Il ghanese, che nelle ultime settimane ha trovato l’accordo per separarsi dall’Inter, sarebbe infatti finito nel mirino del Porto. Secondo quanto riportano i media ghanesi a cui hanno fatto eco anche quelli portoghesi, in particolare Record, Asamoah potrebbe trovare fortuna nella squadra allenata da Conceicao diventando una valida alternativa a Zaidu. Da capire quanto ci sia di vero in questi rumors. Ma l’ipotesi non dispiacerebbe al diretto interessato, desideroso di tornare protagonista in campo.