Asensio spaventa il Real Madrid: “Potrei anche rimanere senza rinnovare”

In casa Real Madrid tiene banco la questione del futuro di Marco Asensio . Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e al momento non pare intenzionato a rinnovare con i Blancos. Il club spagnolo sarebbe disposto a venderlo, vista la voglia dello spagnolo di provare nuove esperienze altrove. Come riferito dallo stesso giocatore, però, potrebbe rimanere a Madrid fino alla fine del suo contratto, in modo tale da accordarsi con qualsiasi club alla fine dell'accordo col Real. Questa sarebbe una possibilità non gradita sicuramente dalle merengues, visto che parerebbero Asensio a costo zero. A pochi giorni dalla sfida contro la Svizzera , il centrocampista è intervenuto in conferenza stampa parlando del suo futuro. Queste le sue parole:

"Quest'anno è stato buono. Al Real Madrid c'è stato un periodo in cui ho giocato con continuità e quello che sto cercando è che non duri solo per pochi mesi, ma per tutta la stagione. Mi manca un anno di contratto e ora sono concentrato sulla Nazionale. Quando sarà finita, parleremo. Vedremo cosa farò del mio futuro. Penso che ci siano tre possibilità, che rinnovi con il Real Madrid, che me ne vada subito, ma anche di restare un'altra stagione rispettando il contratto per poi andare altrove. Il mio futuro non deve dipendere dal fatto che avrò o meno un posto nel prossimo Mondiale. C'è una bella atmosfera e ci sono tutte le condizioni per raggiungere gli obiettivi. Per me Carlo Ancelotti è un saggio del calcio. Luis Enrique è un grande allenatore che ha già fatto grandi cose".