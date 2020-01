Ashley Young all’Inter, la benedizione di O’Shea: “Con Conte è una bella conclusione di carriera…”

Il futuro di Ashley Young potrebbe essere all’Inter. Il classe 1985 del Manchester United è finito nei radar nerazzurri e sembra poter essere una soluzione per il mercato invernale. Manca poco alla chiusura dell’affare. Un’operazione che, vista l’importanza del giocatore, potrebbe essere molto vantaggiosa per entrambe le parti.

Ne è sicuro l’ex bandiera Red Devils John O’Shea, che vanta oltre 390 presenze con il club inglese. Parlando durante The Debate, l’irlandese ha commentato: “L’addio di Ashley Young sarebbe un duro colpo per lo United che perderebbe un uomo di grande esperienza, ma grazie alle prestazioni di Williams il club potrebbe farne a meno e incassare un po’ di soldi. Dal punto di vista del giocatore, direche che per Ashley ci sarebbe un’esperienza nuova con Antonio Conte e sarebbe una buona conclusione per la sua carriera”.