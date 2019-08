Assalto Juve a James Rodriguez: si accende la sfida al Napoli

Sono giorni frenetici in casa Juventus. I bianconeri sono alle prese con le cessioni sul mercato per sfoltire una rosa lunghissima ed abbassare un monte ingaggi assai elevato. Uno dei giocatori che potrebbe finire sul mercato è Paulo Dybala: l’attaccante argentino era stato valutato come eventuale contropartita tecnica per arrivare a Romelu Lukaku, anche se alla fine la Vecchia Signora ha optato per un cambio di rotta. Prima di privarsi della Joya, la Juve vuole assicurarsi un sostituto. Secondo quanto riportato da AS, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su James Rodríguez. L’attaccante colombiano è anche uno degli obiettivi di mercato del Napoli. Si potrebbe formare una nuova sfida tra i campioni d’Italia e la squadra che ha minacciato di interrompere l’egemonia dei piemontesi in Italia. Un duello ancora più importante in sede di mercato.