Assalto Real per Neymar. Ma le proposte del PSG fanno discutere

Ormai l’addio di Neymar al Paris Saint-Germain sembra solo questione di tempo. L’attaccante brasiliano si prepara al divorzio dopo due stagioni. Secondo quanto riportato da fonti spagnole, il Real Madrid si sarebbe fatto avanti per acquistare l’ex Barcellona. Il PSG non si è opposto alla cessione, ma ha avanzato alcune richieste tecniche: in cambio del cartellino di O’Ney, i francesi vorrebbero Raphael Varane e Vinicius Jr. Da Madrid è arrivato un secco no, ma così facendo Neymar rischia di allontanarsi. L’alternativa potrebbe essere James Rodríguez, che però Zinedine Zidane vorrebbe trattenere. Niente da fare con l’idea di inserire Gareth Bale nell’offerta dei Blancos.