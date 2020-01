Assalto United per Fernandes: l’offerta allo Sporting è da capogiro

Il mercato invernale ha alzato il sipario e il Manchester United non si ferma. I Red Devils vogliono salvare la stagione e intendono puntellare la rosa a disposizione di Ole Gunnar Solskjaer con innesti mirati. Uno degli obiettivi di mercato è Bruno Fernandes. Il centrocampista portoghese è esploso allo Sporting Lisbona, dopo le esperienze con Udinese e Sampdoria. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, lo United sarebbe intenzionato a fare sul serio offrendo ben 60 milioni di sterline per strappare subito il giovane talento lusitano. Lo Sporting riflette, ma Fernandes potrebbe arrivare all’Old Trafford già nella prossima settimana per visite mediche e firma del contratto.