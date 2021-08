Asse Chelsea-Milan negli ultimi 10 anni: da Torres a Bakayoko

Bakayoko è solo l'ultimo innesto proveniente dal Chelsea. Una squadra, quella londinese, con la quale il Milan in questo decennio ha fatto molte trattative.

CURIOSITA' - L'asse di mercato tra il Chelsea e il Milan è stato molto caldo negli ultimi 10 anni. Tutto è cominciato da Michael Essien, il quale è approdato a Milano nel Gennaio del 2014, ma senza lasciare tracce. Stesso identico destino tocca a Fernando Torre, ma nemmeno lui lascia bei ricordi. Solo un gol in sei mesi, prima di essere ceduto all'Atletico Madrid. Meglio fa l'olandese Van Ginkel, ma nemmeno lui riesce a scaldare con le sue prestazioni, il cuore dei tifosi rossoneri. Mario Pasalic invece si rivela un innesto azzeccato, grazie a lui il Milan vince la Supercoppa Italiana 2016 e contribuisce sensibilmente al ritorno del "Diavolo" in Europa dopo tre anni di assenza. Nel Giugno del 2018, viene acquistato in prestito con diritto di riscatto Bakayoko, ma nonostante una sua ottima stagione, i rossoneri non centrano la Champions League per un punto. Nel Gennaio del 2021, il Milan prende in prestito Tomori e il suo acquisto si rivela chiave per il ritorno in Champions League. da ricordare oltre alle prestazioni in fase difensiva, un gol realizzato contro la Juventus a Torino nella vittoria per 0-3, che gli garantiscono a Giugno il riscatto a 28 milioni di Euro da parte di Paolo Maldini. Giroud in quest'estate e Bakayoko nuovamente, sono solo gli ultimi 2 innesti dal Chelsea. Un asse Londra-Milano, da sempre, nel bene e nel male molto intenso.