Asse Lazio-Inter negli ultimi 10 anni: da Zarate a Correa

Correa domani sosterrà le visite mediche con l'Inter, prima di firmare il suo nuovo contratto.

CALCIOMERCATO - L'asse Lazio-Inter, nel corso della storia è sempre stato molto caldo e l'ultimo decennio non fa eccezione. Correa è quindi l'ultimo di una lista, abbastanza corposa. Nell'estate del 2011, si comincia con Mauro Zarate, il quale passa in prestito con diritto di riscatto all'Inter. In nerazzurro però, deluderà molto le aspettative. Nel Gennaio 2013 anche Tommaso Rocchi si trasferisce all'Inter, ma nemmeno per lui è un'esperienza da ricordare. Nel Giugno del 2013 tocca invece al portiere argentino Juan Pablo Carrizo, il quale viene relegato al ruolo di vice Handanovic. Nel Gennaio del 2014 per 15 milioni, il brasiliano Hernanes passa dalla Lazio all'Inter. Con la squadra milanese disputa 52 partite, realizzando 7 gol. Va decisamente meglio ad Antonio Candreva e a Stefan De Vrij, quest'ultimo pedina fondamentale del 19° scudetto dell'Inter. I tifosi neroazzurri si augurano che Correa possa ripetere le gesta degli illustri predecessori, evitando gli errori dei flop.