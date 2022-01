Aston Villa, accordo raggiunto con l’Everton per l’arrivo di Digne

Lucas Digne, ex terzino di Roma e PSG, sarebbe ad un passo dall'Aston Villa.

Dopo l’arrivo di Philippe Coutinho, l’Aston Villa di Steven Gerrard sembra ad un passo dall'accogliere in squadra anche Lucas Digne. Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, i Villans e l’Everton avrebbero raggiunto un accordo sulla base di 30 milioni di euro per il trasferimento del giocatore a titolo definitivo. L’ex terzino della Roma, in rottura da tempo con la squadra guidata da Rafa Benitez, è atteso in giornata a Birmingham per la firma del contratto. Nelle ultime ore, Digne era stato chiesto anche dall’Inter in prestito con diritto di riscatto ma l’Everton aveva intenzione di cederlo solamente a titolo definitivo.