Aston Villa senza portiere: nel mirino un ex Serie A

Le ultime partite hanno lasciato in dote una brutta tegola per l’Aston Villa. Il club inglese si trova a dover fare i conti con gli infortuni. Il più grave di questi è indubbiamente quello del portiere Tom Heaton, costretto a rimanere fuori a lungo. Approfittando del mercato di riparazione invernale, i Villans si stanno già guardando intorno per trovare un estremo difensore esperto e affidabile. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’obiettivo designato sarebbe una vecchia conoscenza della Serie A: Joe Hart. L’ex Torino e Manchester City è finito al Burnley dopo l’addio burrascoso ai Citizens, ma attualmente si trova fuori dall’undici titolare. L’Aston Villa diventerebbe così un’occasione per riscattarsi.