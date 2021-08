Atalanta, Abraham in caso di partenza di Zapata

In caso di cessione del colombiano,il club bergamasco deve farsi trovare pronto a sostituirlo.

L'eventuale cessione di Lukaku al Chelsea potrebbe scatenare il valzer delle punte e anche l'Atalanta sarebbe coinvolta in questo giro degli attaccanti. Infatti i nerazzurri milanesi avrebbero messo nel mirino l'attaccante colombiano Duvan Zapata, come alternativa allo stesso Lukaku. Dalle ultime indiscrezioni l'Atalanta avrebbe individuato già il suo eventuale sostituto.

TRATTATIVA - Ad oggi non c'è una vera e propria trattativa con il Chelsea, detentore del cartellino dell'attaccante inglese Abraham. Con l'eventuale cessione di Zapata, l'Atalanta avrebbe grandi disponibilità economiche e potrebbe sferrare l'attacco decisivo al calciatore. Occhio però alla concorrenza, dall'Inghilterra si mormora che sull'attaccate del Chelsea abbia messo gli occhi l'Aston Villa. Grazie alla cessione di Grealish al Manchester City per 117 milioni di Euro, L'Aston Villa non avrebbe problemi a soddisfare le esose richieste del club di Roman Abramovic.