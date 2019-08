Atalanta, attacco ‘made in Colombia’: ecco Roger Martinez

L’Atalanta sogna in grande anche in vista della prossima partecipazione alla Champions League. Altro rinforzo in arrivo per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini. Si tratta di Roger Martinez bomber colombiano del Club America.

Stando alle indiscrezioni riportate da Sky Sport, infatti, l’attaccante classe ’94 avrebbe già dato l’ok al trasferimento in Italia dove, con il club di Bergamo, ritroverebbe i compagni di Nazionale Muriel e Zapata.

Roger Martinez ha già dato l’ok, ora tocca al Club America trovare l’accordo con l’Atalanta. I messicani chiedono 15 milioni e tentennano anche a causa del recente infortunio dell’altro attaccante Castillo. La Dea, comunque, punta ad abbassare le pretese della società forte della volontà dell’attaccante. Il bomber andrebbe a formare un reparto avanzato interamente ‘made in Colombia’ che potrebbe, insieme a Gomez e Ilicic, fare la fortuna dell’Atalanta in Serie A e in Coppa.