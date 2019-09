Atalanta, attenzione a Zapata: sogna il Real Madrid, e c’è un complice interno…

Duvan Zapata continua a segnare, trascinando l’Atalanta in Serie A: 13 punti in classifica dopo sei giornate, mai era partita così bene la formazione bergamasca dal ritorno nella massima serie. L’attaccante colombiano sappiamo avere grandissimi estimatori, lo stesso bomber ha detto qualche giorno fa di voler restare assolutamente a Bergamo perché si trova benissimo, ma chi non vorrebbe giocare nel Real Madrid? Secondo quanto riportato dal giornale spagnolo Don Balon, sarebbe stato lo stesso ex Napoli a chiedere al connazionale James Rodriguez di spingere per cominciare una trattativa con l’Atalanta. Una specie di raccomandazione. Zapata è bravo non solo perché segna sempre, ma perché gioca con la squadra in maniera straordinaria, sfornando pure assist a dismisura.