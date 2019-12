Atalanta, Barrow verso la cessione a titolo definitivo: tre club interessati

Solo 8 presenze (7 in campionato, una in Champions League) e un totale di appena 182 minuti. Questo il rendimento fin qui di Musa Barrow, attaccante in uscita dall’Atalanta, che ha aperto ad una cessione a titolo definitivo: la richiesta orobica, come sostenuto dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, è di 15 milioni di euro e non molte società possono permettersi una spesa così importante. In pole position ci sarebbe il Bologna di mister Mihajlovic, che però non avrebbe superato l’offerta di 10; sullo sfondo restano l’Hellas Verona di Ivan Juric (che ha disperatamente bisogno di una punta del genere) e la Sampdoria di Claudio Ranieri. Barrow, classe 1998 di nazionalità gambiana, sembrava destinato a lasciare la Dea già in estate, ma è rimasto infine alla corte di Gasperini in quanto la società non era riuscita a trovare un sostituto all’altezza.