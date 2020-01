Atalanta, Caldara può tornare: il piano per convincere il Milan

L’Atalanta lavora per il ritorno di Mattia Caldara, che tra Juventus e Milan di fatto non ha mai trovato spazio dopo aver lasciato Bergamo. Il difensore potrebbe essere il rinforzo giusto per la squadra di Gasperini a caccia di un’alternativa valida a Masiello, Toloi, Palomino e Djimsiti.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il piano dei nerazzurri sarebbe quello di provare a chiudere con il Milan per un prestito di 18 mesi con successivo riscatto fissato a circa 15 milioni di euro. Valutazioni calcolate per convincere il Milan, che con queste cifre non metterebbe a bilancio alcuna minusvalenza. Caldara potrebbe dunque ripartire da dove tutto è iniziato e, chissà, ritrovare il sorriso e minutaggio.