Atalanta, c’è un asso nella manica per acquistare Azmoun

A Gasperini piace molto l'iraniano dello Zenit

L'Atalanta ha già messo a segno il colpo Jeremie Boga, primo acquisto del mercato di gennaio: 22 milioni al Sassuolo e Gian Piero Gasperini ha la sua ala di piede destro che parte da sinistra. Non sarà però l’unico rinforzo se si concretizzano le uscite di Lovato, destinazione Cagliari, Piccoli piace al Genoa e Miranchuk richiesto dal Sassuolo, dal Verona ma in pole il Genoa. Ma attenzione: per il russo potrebbe esserci il ritorno in patria con lo Zenit che ci prova, una trattativa a doppio filo e poi spieghiamo perchè. Giovanni Sartori cerca l'intesa per l’arrivo del difensore Lucumì. Difficile, ma non impossibile, pensare a un altro innesto davanti, dovesse partire Piccoli. Ma la dirigenza nerazzurra ha messo gli occhi su un centravanti puro da affiancare a Duvàn Zapata.