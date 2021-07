Atalanta, concreto interesse per Demiral. Le ultime

La Juventus ha bisogno di fare cassa per poter favorire il mercato in entrata. Demiral può essere una carta utile per portare importanti introiti.

Redazione ITASportPress

La Juventus, oltre ad essere concentrata sul mercato in entrata, è molto attenta anche per le dinamiche che invece riguardano il calciomercato in uscita. Serve fare cassa per poter investire per l'acquisto di nuovi calciatori. Tra i papabili in uscita è spuntato fuori il nome del difensore Demiral.

ATALANTA - Il difensore turco, ex Sassuolo, non ha mai pienamente rispettato le attese che la società bianconera aveva riposto in lui nel momento del suo acquisto, datato estate 2019. Tra le società interessate al suo cartellino, sembra sia spuntata fuori l'Atalanta che con l’incasso della cessione di Romero vuole acquistare due difensori e, cifre alla mano, l’operazione potrebbe non essere impossibile. L’offerta non è ancora partita ma è nell’aria, anche se sarà il caso di valutare il tema ingaggio. Demiral guadagna circa 1,8 milioni, che in caso di trasferimento andrebbero ritoccati. Siamo vicini alle cifre dei più pagati all’Atalanta. Percassi e Sartori valuteranno e del resto, le alternative non mancano.

TRATTATIVA - Dalle indiscrezioni, sembra che la Juventus, dalla eventuale cessione di Demiral, voglia incassare circa 35 milioni, soldi che poi sarebbero reinvestiti nell'acquisto di Locatelli dal Sassuolo. La società bergamasca sembra disposta ad offrire 25 milioni più 5 di bonus, ma non si esclude che questa trattativa possa chiudersi a metà strada, intorno ai 35 milioni di Euro.