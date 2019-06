Atalanta, continua la pressione per un ex Inter: è il sogno per la Champions

Prosegue la trattativa che porterebbe Fredy Guarin all’Atalanta. L’ex centrocampista dell’Inter è il sogno della Dea per il centrocampo in vista della prossima Champions League: la voce è saltata fuori un paio di giorni fa, ma è di oggi – venerdì 21 giugno – la notizia che i contatti proseguono perché l’intenzione di riportare il colombiano in Italia è forte e costante. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore ci sarà un nuovo confronto tra l’entourage del giocatore e la dirigenza nerazzurra, con anche chiacchierata telefonica fra l’ad della Dea Luca Percassi e il dt Giovanni Sartori direttamente con Guarin. Nelle ultime stagioni ha giocato in Cina con la maglia dello Shanghai Shenhua, guadagnando qualcosa come 10 milioni di euro a stagione. Al jolly del centrocampo piace l’idea di tornare in Italia, ma dovrà abbassarsi e non di poco l’ingaggio.