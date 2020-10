Atalanta, Depaoli: “Giocare la Champions è un sogno. Spero di segnare la prima rete in Serie A con questa maglia”

Fabio Depaoli è un nuovo giocatore dell’Atalanta. L’esterno destro è approdato a Bergamo dopo le difficoltà emerse per Cristiano Piccini, che era ormai da qualche settimana il prescelto della Dea ma alcuni problemi fisici hanno frenato l’operazione. Il calciatore si è trasferito all’Atalanta dalla Sampdoria con la formula del prestito fino al 2021 con diritto di riscatto. Ecco le prime parole da giocatore dell’Atalanta ai canali ufficiali del club bergamasco.

LE PAROLE DI DEPAOLI

“Sono molto felice di essere arrivato all’Atalanta. Approdare in una piazza così importante può essere un punto di partenza per migliorare e magari guadagnarmi il riscatto. So che i carichi di lavoro qui sono molto pesanti ma so che riusciremo a fare molto bene. Sono cresciuto a pane e calcio, è sempre stata la mia passione. Arrivo in un club che gioca la Champions e giocarla era la mia passione, devo migliorare e magari iniziare a fare gol, una cosa che mi manca. Voglio riuscire a ritagliarmi il mio spazio e magari fare il primo gol in Serie A con questa maglia. Forza Atalanta! “