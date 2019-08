Atalanta, eccoti l’esterno: si chiama Arana ed è già arrivato a Bergamo

È finalmente giunta al termine la tanto agognata ricerca di un esterno a sinistra per l’Atalanta: è già arrivato a Bergamo Guilherme Arana, classe ’97 di proprietà del Siviglia. L’affare, che si chiude in concomitanza con la partenza del polacco Arkadiusz Reca alla Spal, diverrà ufficiale con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8-9 milioni di euro, come comunicato da Sky Sport. Brasiliano, cresciuto nel Corinthians, era giunto nella formazione andalusa a gennaio del 2018, con cui ha collezionato appena 22 presenze e 2 gol in un anno e mezzo, fra tutte le competizioni (poi chiuso dall’arrivo di Reguilon dal Real Madrid, e per questo destinato alla cessione). Da tempo Gasperini cercava un giocatore da quella parte di campo, considerando anche l’infortunio di Castagne. Non essendosi concretizzato Laxalt dal Milan per le alte pretese economiche, la scelta è ricaduta sul giovane di San Paolo.