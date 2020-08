Atalanta, Hoteboer ci ripensa e resta in maglia nerazzurra

“Ho 26 anni ed è un buon momento per fare il prossimo passo. Il mio ciclo a Bergamo è terminato, giusto andar via in un altro club per una nuova esperienza”. Queste le parole del calciatore dell’Atalanta Hans Hateboer espresse pochi giorni fa a Voetbal International, dichiarazioni che sembravano aver sancito il divorzio con la Dea. Ma secondo quanto appreso da Itasportpress.it, il difensore olandese resterà a disposizione di mister Gasperini anche la prossima stagione di Serie A e forse oltre avendo un contratto sino al 2023. La dirigenza nerazzurra infatti ha parlato con il calciatore che è tornato sui suoi passi chiudendo la porta alle voci di mercato e alla sua voglia iniziale di cambiaria aria dovuta, così trapela da Zingonia, dopo l’amarezza di Hateboer per la mancata qualificazione alle semifinali di Champions League. Intanto la società nerazzurra ha sempre nel mirino Mergim Vojvoda dello Standard Liegi ma per l’esterno destro, non c’è ancora una fumata bianca in arrivo visto che il club nel frattempo ha una pista olandese per trovare il sostituto di Timothy Castagne.