Atalanta, il Chelsea su Malinovskyi. Makelele ammette: “Lo seguo da due anni. Lo vedrei bene con Kanté-Jorginho…”

Sirene inglese per Ruslan Malinovskyi, gioiello dell’Atalanta. Protagonista di inizio stagione anche con la maglia dell’Ucraina, il classe ’93 sta attirando le attenzioni di alcuni club prestigiosi in tutta Europa. In modo particolare del Chelsea che, nella persona di Claude Makelele – ex bandiera e oggi inserito nello staff del settore giovanile del club londinese – ammette apertamente l’interessamento per il giocatore nerazzurro.

Parlando a Sport Arena, l’ex centrocampista ha confidato: “Parlerò con Lampard. Vedo un centrocampo Kanté-Jorginho-Malinovskyi. Lo seguo da due anni e ne ho già parlato agli scout del Chelsea. Ha giocato molto bene in Belgio, è un giocatore molto intelligente. Ecco perché non sorprende che sia lui a guidare la Nazionale, è uno che fa la differenza. Malinovskyi è un centrocampista moderno elegante, è molto dotato, non è facile trovare un giocatore come lui”.