Atalanta, il mercato non è ancora finito: piace un ex svincolato

Settimane di grande attesa in casa Atalanta. I nerazzurri, reduci dalla sconfitta interna con il Torino, faranno infatti il loro esordio in Champions League nella giornata di mercoledì 18 settembre, quando faranno visita ai croati della Dinamo Zagabria. Nel frattempo, la dirigenza continua a guardarsi attorno alla ricerca di possibili rinforzi da portare alla corte di Gian Piero Gasperini. Se infatti il mercato è ufficialmente chiuso, rimane la possibilità di ingaggiare qualche svincolato, tra i quali vi sarebbe un ex pronto a tornare a Bergamo.

IDEA – L’idea che stuzzica la società orobica, secondo quanto raccolto da calciomercato.it, è quella di ingaggiare Fernando Tissone, che ha indossato i colori nerazzurri già nella stagione 2007/2008. Il centrocampista argentino, che in Italia ha giocato anche con Udinese e Sampdoria, è attualmente libero dopo l’ultima esperienza con i portoghesi del Nacional.