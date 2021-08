Atalanta, in arrivo Zappacosta

Atalanta vicinissima ad acquistare a titolo definito Davide Zappacosta.

TRATTATIVA - Come riportato da Sky, l'Atalanta avrebbe superato la Fiorentina nella corsa al laterale di proprietà del Chelsea. L'operazione, impostata sulla base di 10 milioni di Euro, dovrebbe essere definita nel corso delle prossime ore. Zappacosta dovrebbe firmare con i bergamaschi un contratto della durata di 4 anni. Per il tecnico Gasperini sarebbe un arrivo molto importante, avrebbe finalmente l'esterno in grado di sostituire l'infortunato Hateboer. L'esterno italiano ha esperienza e inoltre conosce benissimo la Serie A. Sarà sicuramente un calciatore che potrà dare una grossa mano all'Atalanta, impegnata anche quest'anno in Champions League.