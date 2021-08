Atalanta, interesse concreto per Zappacosta

Zappacosta rappresenterebbe una soluzione ideale, per i piani tattici di mister Gasperini.

L' Atalanta vuole rinforzare la fascia destra ed ecco che agli ordini del tecnico Gasperini , potrebbe sbarcare l'esterno del Chelsea , Zappacosta ormai un calciatore fuori dal progetto tecnico di Tuchel, ansioso di ritornare in Serie A, dopo l'esperienza al Genoa, nella scorsa stagione.

INTERESSE - Su di lui, si erano già mosse, in precedenza Fiorentina e Inter, ma nessuna delle due è riuscita a trovare l'accordo economico, con la società del presidente Roman Abramovich. L'Atalanta ha deciso di farsi prepotentemente avanti per un motivo, Hateboer rischia di doversi operare al piede sinistro (si mormora di circa tre mesi di stop) e il tecnico dei bergamaschi Gasperini ha bisogno di una valida alternativa al terzino danese. Zappacosta ne sarebbe felice, giocare con regolarità potrebbe garantirgli una convocazione in Nazionale, a tre anni di distanza dall'ultima volta.