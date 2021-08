Atalanta, interesse per Belotti

Belotti sogna di debuttare in Champions League e potrebbe farlo con la maglia dell'Atalanta.

Andrea Belotti , era uno dei primi nomi, associati all'Inter in caso di partenza di Lukaku . Però sembra che lui possa vestire una maglia neroazzurra, non quella della squadra allenata da Simone Inzaghi, ma quella dell'Atalanta, di mister Gian Piero Gasperini .

ATALANTA - Secondo quanto riporta "La Stampa", il bomber del Torino, potrebbe essere il perfetto elemento per rinforzare il pacchetto degli attaccanti a disposizione di Gasperini. Nel frattempo il "Gallo" ha preso tempo sull’offerta da 3,3 milioni di euro netti a stagione del Torino per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2022. La destinazione Bergamo e la possibilità di giocare la Champions League, stuzzicano molto l'attaccante granata. Nei prossimi giorni, la trattativa tra Atalanta e Torino per Belotti, potrebbe entrare nella sua fase incandescente.