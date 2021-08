Atalanta, Koopmeiners è nerazzurro

Il centrocampista olandese arriva a titolo definitivo

Atalanta B.C. comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Teun Koopmeiners dall’AZ Alkmaar. Nato a Castricum il 28 febbraio 1998, è un centrocampista di piede mancino. Nazionale olandese, tra le varie sue qualità, ha dimostrato in carriera di avere anche un notevole feeling con il gol, oltre a una grande duttilità, avendo giocando anche da difensore centrale. Tredici anni all’AZ Alkmaar dove è cresciuto e ne è diventato il capitano a soli 21 anni. L’esordio in prima squadra è arrivato nell’ottobre 2017 contro il Feyenoord e da allora ha disputato 154 partite in poco più di quattro stagioni, diventando subito un punto fermo della squadra. Presenze accompagnate anche dai gol (ben 43, di cui 33 negli ultimi due anni con il record personale di 17 reti complessive nell’ultima stagione) e dagli assist (17). In questi anni ha maturato anche un’importante esperienza internazionale, sia a livello di Club che di Nazionale. Con l’AZ 25 presenze (e 7 gol) tra UEFA Europa League e qualificazioni (sia alla UEL che alla UEFA Champions League). Il 10 luglio 2020 ha fatto poi il suo debutto nella Nazionale maggiore dell’Olanda in un’amichevole con il Messico all’Amsterdam Arena ed è tuttora convocato per le qualificazioni ai Mondiali. In precedenza ha vestito la maglia Orange anche nelle varie Under, fino alla U21 con cui ha disputato anche gli ultimi Europei.