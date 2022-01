Atalanta, l’agente di Miranchuk non lo vede altrove

Il russo ha respinto per motivi personali il trasferimento al Genoa

Non ha impressionato finora con la maglia dell'Atalanta, Aleksey Miranchuk pur avendo avuto più spazio del passato. Covid e altri problemi come quello personale di Ilicic, hanno tolto a mister Gian Piero Gasperini tanti calciatori e il russo ha avuto più minutaggio. Qualche mese fa si è parlato di una cessione al Genoa ma il trasferimento in Liguria, dopo l'esonero di Schevchenko, è saltato. Valerio Giuffrida, l'agente del centrocampista, ha detto che il giocatore potrebbe rimanere a Bergamo ai microfoni di Sport24.ru. "C'è ancora una possibilità che rimanga all'Atalanta" ha detto in modo lapidario Giuffrida. Il numero 59 insomma potrebbe rimanere nerazzurro e provare a convincere Gasperini e la società prima dell'estate.