Atalanta, le ultime di mercato

La Dea vuole ripetere per l'ennesimo anno i grandi risultati ottenuti nelle precedenti stagioni e punta concretamente a migliore l'organico.

Il mercato dell' Atalanta è in questo momento in una fase di calma apparente. Prima deve essere risolta la vicenda legata al trasferimento di Romero al Tottenham , poi si potrà procedere alle altre operazioni, sia in entrata che in uscita.

ENTRATE - Tra i movimenti in entrata si registra quello legato all'innesto di Pezzella dal Parma , ma non solo. Oltre al difensore ex Parma, la Dea è interessata anche a Zaccagni del Verona, da tempo finito nel mirino della Fiorentina e che potrebbe rappresentare l'alternativa a Boga del Sassuolo. Per averlo, gli atalantini potrebbero mettere sul piatto Lammers, da sempre calciatore molto apprezzato dal Verona. Attenzione anche ad un altro nome che stuzzica molto la fantasia dei tifosi bergamaschi, quello di Domenico Berardi. Sembra che ci sia stato nelle ultime ore, un sondaggio da parte della società lombarda, ma per ora la valutazione che da il Sassuolo rimane alta per le casse atalantine, si parla di 40 milioni, soldi che però, potrebbero entrare dall'eventuale cessione di Romero al Tottenham (si pala di una cifra di circa 50 milioni di Euro).