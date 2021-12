Atalanta, mercato: a gennaio un arrivo e una cessione top

Il club bergamasco sulle tracce di Boga del Sassuolo

L'Atalanta sa che la qualificazione alla prossima Champions League vale molto in termini economici ed è un obiettivo da centrare. Per gennaio ci sono alcuni elementi interessanti che la dirigenza vuole per puntellare la squadra di Gasperini. L’Atalanta vuole a tutti i costi Jeremie Boga, richiesto pubblicamente da Gian Piero Gasperini dopo le ultime due, difficoltose sfide di campionato con Roma e Genoa. Boga, dal canto suo, può avere dei difetti, ma di sicuro non è un giocatore facilmente leggibile dagli avversari. Ha velocità, fantasia, spunti personali. Insomma, sarebbe una bella iniezione d’imprevedibilità. Come riporta la Gazzetta dello Sport, con il Sassuolo il dialogo è aperto da un po’ e pare si sia già chiuso con la fumata bianca. Boga non segna in campionato dal 16 maggio, gol al Parma, l’unico dal primo febbraio a oggi. La Dea è salita intorno ai 20 milioni di euro di offerta, il Sassuolo si è fermato a 22 più bonus e affare fatto. Che sono comunque decisamente meno dei 40 chiesti sino a un anno fa. Arrivasse davvero Boga, partirebbe con ogni probabilità Miranchuk, corteggiato in particolare dal Genoa. Occorre tenere in considerazione l’incognita Coppa d’Africa torneo previsto in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio. Boga lo giocherà con la Costa D’Avorio. Ergo, Jeremie non sarà a disposizione del suo club, che sia il Sassuolo o uno nuovo, per almeno buona parte del mese di gennaio (la fase a gironi termina il 20).