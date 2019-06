Atalanta, Muriel atteso in Italia per visite e firma: pronto un contratto di quattro anni

Avendo concluso anzitempo la Copa America con la sua Colombia per una lesione di secondo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, Luis Muriel è pronto per tornare in Italia e apporre nero su bianco per il trasferimento all’Atalanta a titolo definitivo, previa visite mediche di rito. Lo riporta Sky Sport, che parla di un possibile arrivo a Bergamo nei prossimi giorni per concludere il trasferimento dal Siviglia, proprietario del cartellino, alla Dea di mister Gian Piero Gasperini, che nel frattempo attende di conoscere il futuro di Duvan Zapata, l’altro colombiano. Muriel firmerà un contratto di quattro anni e arriverà per una cifra pari a 15 milioni più 3 di bonus. L’Atalanta intanto prova a chiudere il colpo Ruslan Malinovskyi dal Genk, centrocampista centrale ucraino che verrebbe a costare sui 15 milioni di euro (ma la formazione belga ne vorrebbe almeno 20).