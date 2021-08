Un nuovo obiettivo per la Dea

Manor Solomon, ala destra 22enne dello Shakhtar, è un obiettivo di mercato dell'Atalanta da molto tempo. I nerazzurri già l'anno scorso avevano offerto 15 milioni, aumentati ora a 20. Tuttavia la richiesta degli ucraini è di 30 milioni, quindi resta una trattativa complicata. Il giocatore dal canto suo non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto (in scadenza nel dicembre 2023), motivo per cui lo Shakhtar lo dovrà vendere al massimo entro la prossima estate. Lo riporta Sky.