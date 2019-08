Atalanta, pazza idea per la difesa: spunta un veterano ex Liverpool

L’Atalanta cerca dal mercato un profilo molto esperto per rinforzare il pacchetto arretrato in vista della prima Champions League della storia del club. Gasperini lo chiede ormai da tempo, ma sia per Sergi Gomez che per Caceres vi sono stati degli intoppi, che ne hanno rallentato notevolmente le trattative. E allora ecco che, secondo Sky Sport, spunta un’idea piuttosto folle ma affascinante al contempo: ingaggiare l’esperto Martin Skrtel. Il centrale slovacco ex Liverpool (8 stagioni con la maglia dei Reds), che a dicembre compirà 35 anni, è rimasto svincolato dopo tre stagioni con la maglia del Fenerbache. Avendo collezionato quasi 80 presenze nelle competizioni europee, sarebbe un profilo perfetto per la retroguardia nerazzurra. Anche per continuare a fare la voce grossa in Serie A.