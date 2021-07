Atalanta, per Demiral c’è una agguerrita concorrente

Demiral sarebbe il sostituto ideale di Romero in mezzo e per quella posizione l’Atalanta ha messo un like anche a Sven Botman, olandese classe 2000 ma già campione di Francia da titolare con il Lilla

L'Atalanta ha una concorrente eccellente per Merih Demiral (23). Il calciatore della Juventus è anche nel mirino del Borussia Dortmund. Il difensore turco piace molto al club tedesco che sta valutando quando e quanto offrire alla dirigenza bianconera. Ritroverebbe Emre Can a Dortmund e questo potrebbe favorire anche il trasferimento nella Westfalia. La Juve per Demiral vuole 30-35 milioni, e per l'Atalanta il vero problema è l'ingaggio. Demiral guadagna circa 1,8 milioni, che in caso di trasferimento andrebbero ritoccati. Siamo vicini alle cifre dei più pagati all’Atalanta. Percassi e Sartori valuteranno e del resto, le alternative non mancano. In pole per il sostituto di Romero è Sven Botman che lascerebbe il Lilla per vestire la maglia nerazzurra.