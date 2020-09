Atalanta, per Gomez alzato muro di gomma. Al Nassr e Catania attendono il sì dell’argentino

L’offerta dell’Al Nassr per il Papu Gomez rischia di non avere l’esito sperato. Il club di Dubai ha messo sul piatto 15 milioni per l’Atalanta e almeno 7 per il calciatore che a 32 anni sa che potrebbe essere il contratto della vita. La dirigenza che ha portato in Italia tre emissari continua a fare una corte spietata al Papu ma la Dea considera incedibile il capitano, anche se il rapporto è tale che lo potrebbe accontentare in caso di esplicita richiesta. Secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, l’impressione è che Gomez non sia tentato dalla proposta. Una sua partenza sarebbe clamorosa: in tal caso l’Atalanta punterebbe a Nikola Vlasic, 22enne croato del Cska Mosca, fratello dell’olimpionica del salto in alto Bianka, come riportato dai media russi.

CATANIA SPINGE PER LA CESSIONE DEL PAPU

La cessione del Papu Gomez all’Al Nassr farebbe ricco anche il Catania che in base a un accordo di vecchia data, quando l’argentino passò dal Metalist all’Atalanta, prevede un 30% della rivendita ai rossazzurri. Sarebbero circa 4 milioni. Per il club rossazzurro sarebbe una vera manna dal cielo la vendita di Gomez al club degli Emirati che darebbe respiro alle anemiche casse del sodalizio di via Magenta.

MERCATO NERAZZURRO

Il dt Giovanni Sartori continua il casting sulle fasce continua. L’Atalanta è alla ricerca del sostituto di Castagne e i primi due nomi sulla lista sono quelli di due italiani tesserati per club stranieri: Cristiano Piccini del Valencia sembra l’ipotesi più concreta, magari in prestito con diritto di riscatto. Stessa formula attraverso la quale si prova ad arrivare a Davide Zappacosta, ex nerazzurro oggi di proprietà del Chelsea e secondo nome caldo per la corsia di destra. Sullo sfondo, Lazovic e Faraoni, più Florenzi.Infine per l’attacco spungta la pista Lammers (Psv). Intanto oggi finirà il sopralluogo Uefa al Gewiss Stadium. L’Atalanta spera di portare la prossima Champions a Bergamo.

LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE PICCANTE SUI SOCIAL