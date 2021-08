Atalanta, per l’attacco spunta Kulusevski

L'Atalanta sogna il ritorno di Kulusevski, ma la trattativa appare difficile.

INTERESSE - Lo svedese era stato acquistato dalla Juventus, per una cifra vicino ai 40 milioni di Euro. Ora nella squadra bianconera, il calciatore non sta trovando molto spazio e l'Atalanta potrebbe decidere di prenderlo in prestito. Kulusevski però, non sembra intenzionato ad accettare la destinazione. Egli vorrebbe giocarsi le sue possibilità alla Juventus, specialmente ora che Cristiano Ronaldo si è trasferito al Manchester United. Ad oggi quindi, il ritorno di Kulusevski a Bergamo sembra difficile, ma nel calciomercato mai dire mai.