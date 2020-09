Atalanta, primo tassello per la difesa: accordo con un giocatore della Juventus

La vera difficoltà per l’Atalanta non è più sognare in grande, ma riuscire a ripetersi. I nerazzurri, infatti, devono fare i conti con una rosa arrivata forse al proprio apice. Serve dunque una ristrutturazione con acquisti mirati in vari reparti. L’ultima idea è Cristian Romero, difensore argentino di proprietà della Juventus. Il giocatore piace a Gian Piero Gasperini, che sta cercando un rinforzo per il pacchetto arretrato.

TRATTATIVA

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’accordo tra i due club sembra vicino. Si lavora per un trasferimento con la formula del prestito oneroso, con valutazione tra i 20 e i 25 milioni di euro. La durata del contratto dovrebbe essere annuale o al massimo biennale.