Atalanta, priorità difensore centrale: il sogno è Demiral

La Dea si muove sul mercato per individuare un forte difensore centrale

Fase di calciomercato calda per l'Atalanta che deve affidare al tecnico Gian Piero Gasperini un difensore centrale. La dirigenza nerazzurra segue alcuni profili e secondo quanto riporta Sky, oltre a Botman e Lyanco (per cui è stata fatta un'offerta al Torino, ma c’è anche il Bologna), il sogno è Merih Demiral: c’è stata una prima richiesta di informazioni con la Juventus, l’ingaggio del giocatore è sui 2 milioni, ma i bianconeri ne chiedono 35 per il cartellino; per questo, viste le condizioni, l'operazione è oggi complicata. Atalanta su Matteo Lovato, classe 2000 del Verona e nazionale Under 21. In uscita Romero, piace al Manchester United (già arrivata un’offerta da 45 milioni) e non si escludono inserimenti di altre big. Già imbastita la trattativa con il Bologna per Takehiro Tomiyasu, occorrerà a prescindere un secondo innesto e Lovato potrebbe essere il nome giusto.