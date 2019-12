Atalanta, quante richieste per Kulusevski: due big europee sfidano l’Inter

Dejan Kulusevski è indubbiamente una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione. L’esterno diciannovenne svedese è stato girato in prestito al Parma dove è esploso con prestazioni strepitose. A fine stagione dovrebbe tornare all’Atalanta, club detentore del suo cartellino. Tuttavia, il suo passaggio nerazzurro potrebbe essere di breve durata. Secondo quanto riportato dal Mirror, infatti, ci sarebbero due big europee pronte a farsi avanti per averlo in rosa nella prossima stagione. Si tratta Arsenal e Manchester United. Le due formazioni inglesi andrebbero a sommarsi all’Inter, altra pretendente per il cartellino del giocatore. Kulusevski sfoglia la margherita nell’attesa di decidere cosa fare nel suo futuro.