Atalanta, resta viva l’idea Sturridge: si accende la sfida al Monaco

La prima storica partecipazione alla Champions League va onorata e l’Atalanta ne è consapevole. La squadra di Gian Piero Gasperini, infatti, sta lavorando sul mercato per migliorare la rosa a disposizione del tecnico ex Genoa. Uno dei nomi accostati al club nerazzurro è quello di Daniel Sturridge. L’ex Liverpool è in cerca di una nuova collocazione e Bergamo potrebbe diventare una piazza interessante. Tuttavia, il giocatore potrebbe anche approdare in Ligue 1. Infatti, secondo quanto riportato dal Daily Mail, ci sarebbe il Monaco pronto a piazzare l’allungo decisivo per beffare l’Atalanta. Sturridge andrebbe a sostituire il partente Radamel Falcao. Un’insidia che complica il mercato della Dea.