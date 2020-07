Atalanta, rinforzi in vista: nel mirino un ex Inter, ma non solo

L’Atalanta potrebbe dare inizio al proprio calciomercato estivo con l’arrivo di due difensori dal Belgio. Secondo quanto riportato dal quotidiano Le Meuse nel mirino della società ci sarebbe tra gli altri un ex giocatore dell’Inter.

OBIETTIVO VANHEUSDEN

Zinho Vanheusden è uno degli obiettivi in difesa dell’Atalanta in vista della prossima stagione. Gabriele Zamagna, braccio destro del responsabile dell’area tecnica nerazzurra Giovanni Sartori, in questi giorni pare che si trovi a Sclessin per monitorare da vicino la fattibilità della trattativa per l’ex giocatore interista. Il calciatore classe 1999 in stagione ha collezionato 28 presenze accompagnate da 2 reti. Da valutare anche il possibile inserimento della società di Suning, che può godere nei riguardi del ragazzo un diritto di recompra, stabilito al momento della cessione allo Standard Liegi.

NEL MIRINO VOJVODA

Non solo l’ex difensore dell’Inter per l’Atalanta. La presenza di Zamagna in Belgio sarebbe motivata anche dall’interesse per Mergim Vojvoda, terzino destro classe 1995 sempre di proprietà dello Standard Liegi, cercato anche dal Torino. In stagione il difensore è sceso in campo per 30 volte, riuscendo a siglare 1 gol e 4 assist. La sua valutazione si aggira attorno ai 5 milioni di euro, e nelle prossime settimane potrebbero esserci degli sviluppi.