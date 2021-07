Atalanta, si cerca il vice Gosens: i nomi

La Dea lavora per un rinforzo sulla sinistra

L' Atalanta continua a cercare un vice Gosens in vista della prossima stagione. La Dea è sicuramente tra le formazioni più attive sul mercato, non solo in uscita dove il portiere Gollini, ufficialmente al Tottenham, è stato ben sostituito con Musso.

Il club di Bergamo lavora anche alle entrate e nelle ultime ore si parla molto di una riserva per la corsia mancina dove il solo Gosens sarebbe chiamato ad un'annata di sforzi per giocare in Serie A, Coppa Italia e Champions League. In tal senso, scrive TMW, ci sarebbe diversi nomi nella lista degli uomini mercato nerazzurri. Se per Gianluca Frabotta, esterno della Juventus, sembra esserci stato un rallemento per questioni legate alla cifra del riscatto e a una percentuale di cartellino di cui è proprietario il Bologna, ecco che ora il favorito per quel ruolo è diventato Giuseppe Pezzella del Parma, che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. La dirigenza della Dea ha già contattato i ducali per chiedere informazioni.