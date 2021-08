Atalanta, si insiste per Berardi

L'Atalanta vorrebbe assicurarsi l'attaccante calabrese, ma il Sassuolo spara alto.

TRATTATIVA - Secondo le ultime indiscrezioni, il Sassuolo vorrebbe sempre in cambio 35 milioni. L'Atalanta, in questo momento, non sembra minimamente interessata a spendere questa cifra. Berardi dall'altro canto, ha già espresso il suo desiderio di lasciare il Sassuolo, ma il DS Carnevali ha già dichiarato che per la sua cessione è ormai troppo tardi. Sicuramente se il calciatore calabrese, dovesse restare in neroverde, non ci sarebbe una rottura totale, al massimo una frattura, che sarà ricomposta con il tempo. In questo momento Berardi è il simbolo di un squadra, che vuole togliersi grandi soddisfazioni in questa stagione.