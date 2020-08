Atalanta, sirene inglesi per Gosens: il Leicester ha pronta l’offerta

Non solo la prima convocazione in Nazionale. Robin Gosens adesso è anche oggetto del desiderio di mercato di diverse squadre. Non solo l’Italia per l’esterno tedesco dell’Atalanta, la Premier League si sarebbe fatta avanti e sarebbe pronta ad ufficializzare un’offerta.

Gosens: spunta il Leicester

Secondo quanto riporta Sky Sports, il Leicester avrebbe messo gli occhi su Nicolas Tagliafico dell’Ajax, ma soprattutto su Robin Gosens dell’Atalanta. Le Foxes, reduci dall’ottimo campionato in Premier League e con grandi ambizioni per la prossima stagione, avrebbe pronti 40-45 milioni di euro per il calciatore che ormai da due stagioni è diventato uno dei pezzi pregiati della Dea sia sotto il profilo difensivo, sia offensivo dimostrandosi il miglior difensore goleador d’Europa.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE