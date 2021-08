Atalanta, sondaggio per Ikonè

La freschezza e il dinamismo dell'esterno francese stuzzicano molto Gasperini.

L' Atalanta vuole rinforzare il suo parco attaccanti. Il diktat di Gasperini è chiaro: serve un calciatore rapido che possa dare qualità alla manovra offensiva e creare superiorità nell'uno contro uno. In questo senso interessa l'esterno offensivo del Lille Ikonè .

SONDAGGIO - Dalle ultime indiscrezioni sembra che la "Dea" abbia fatto un sondaggio con il Lille per l'attaccante francese. Anche il Borussia Dortmund ha messo gli occhi su di lui e quindi la concorrenza per aggiudicarselo sarà importante e agguerrita. Il Lille ha fissato il prezzo sui 30 milioni, ma non si esclude che alla fine i campioni di Francia decidano di toglierlo dal mercato. Sicuramente il classe 1998 è cresciuto molto sotto la guida di mister Galtier, il quale lo ha reso un grande esterno nel suo 4-4-2.