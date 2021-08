Atalanta, tre nomi in corsa se parte Romero

La società atalantina, pensa già a come rimpiazzare il difensore argentino. Tre nomi sul taccuino del presidente dell'Atalanta Antonio Percassi.

SOSTITUTI - Una volta sistemata la vicenda Romero, si penserà al sostituto. In questo momento sono tre i nomi in corsa: Demiral della Juventus, Tomiyasu del Bologna e Luiz Felipe della Lazio. La cessione del difensore turco, permetterebbe alla Juventus di avere la liquidità necessaria per chiudere in tempi rapidi l'operazione Locatelli. Un'operazione low cost è rappresentata da Felipe Luiz. Il difensore è in scadenza tra un anno (anche se c'è il 20% destinato alla Lazio, in caso di futura cessione) e potrebbe essere preso seriamente in considerazione. L'ultimo nome è rappresentato dal giapponese del Bologna Tomiyasu. Potrebbe essere il nome più interessante per il tecnico Gasperini, grazie anche alla sua grande duttilità. Da capire se il Bologna è intenzionato a trattare una sua eventuale cessione.