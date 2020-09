Atalanta trema, il Papu Gomez richiesto dall’Al Nasr. Offerta faraonica

L’Atalanta potrebbe perdere il suo uomo simbolo: il Papu Gomez. Radio mercato accosta l’argentino all’Al-Nasr, club di Dubai che fu allenato da Walter Zenga. Il direttore dell’area tecnica Giovanni Sartori ha ammesso di non aver ricevuto una offerta ufficiale, ma il capitano dell’Atalanta rischia di finire negli Emirati Arabi. Nelle prossime ore un emissario del club di Dubai si recherà a Bergamo per parlare con il calciatore cercando di convincerlo ad accettare a suon di dollari l’offerta. Sul piatto, anche 15 milioni di euro all’Atalanta, cifra che carta d’identità alla mano per il 32enne Papu Gomez sono una enormità e la Dea potrebbe pensare di cederlo. Il Papu Gomez, che ha un contratto con scadenza giugno 2022, guadagna 1.8 milioni di Euro netti all’anno e insieme ai colombiani Muriel e Zapata è sul podio dei calciatori più pagati dall’Atalanta.

L’ARRIVO IN ITALIA

L’argentino classe 1988 arriva in Italia al Catania nella stagione 2010-11 dopo due ottime annate al San Lorenzo, dove gioca 57 partite e segna 8 reti. Papu Gomez: San Lorenzo, Catania e Metalist prima dell’Atalanta. In Argentina, prima di vestire la maglia del Club Atletico San Lorenzo de Almagro, esordisce in massima serie con l’Arsenal Futbol Club, dove gioca 97 partite e segna 15 reti. In Sicilia resterà 3 stagioni segnando 18 reti in 111 presenze. Arrivato a Catania per 2.5 milioni di Euro, nell’agosto 2013 si trasferisce per 7 milioni di Euro in Ucraina, al Metalist, dove resisterà solo una stagione – 24 partite, 4 gol e 6 assist – che attira le attenzioni della dirigenza bergamasca che lo riporta in Italia per 4.47 milioni di Euro. A Bergamo è diventato un vero e proprio idolo della tifoseria e non solo per le sue prestazioni in campo. Con il pubblico bergamasco ha un feeling molto particolare. Ha esordito con la maglia della nazionale argentina il 13 giugno 2017. In totale con la biancoceleste è sceso in campo 4 volte ed è finito una sola volta sul tabellino marcatori.