Atalanta, un giovane nazionale svedese per Gasperini

Prime mosse dell'Atalanta per la nuova stagione

Il mercato dell'Atalanta non sarà rivoluzionario visto che la squadra di Gian Piero Gasperini ha bisogno di qualche giovane interessante e pochi big per confermarsi in Champions League la prossima stagione. La dirigenza della Dea segue da tempo Gabriel Gudmundsson, nazionale svedese Under 21 del Groningen. L'agente del giocatore è conosciuto in Italia e in particolare da Walter Zenga che ebbe uno scontro fortissimo in campo quando l'Inter sfidò in Coppa il suo Malmo: si tratta di Martin Dahlin, che giocava con il padre di Gabriel, Niklas Gudmundsson. Il figlio ha debuttato all’Halmstad a 17 anni da ala offensiva. Poi, nel 2019, il trasferimento al Groningen, seguito da un brutto infortunio. Si è ripreso la stagione successiva, in cui è stato impiegato da terzino puro o da laterale nel centrocampo a cinque. Tra i suoi punti forti, il dribbling e l’esplosività nell’uno contro uno, in cui è addirittura nella Top 5 dell’intero campionato olandese. Gudmundsson ha un contratto in scadenza nel 2021 con il Groningen e questo favorisce il lavoro del ds dell'Atalanta Giovanni Sartori che ha offerto una cifra sotto i 10 milioni di euro per il classe 1999. Resta da battere però la concorrenza di un club come il Lipsia, specializzato nello scovare giovani da lanciare nel grande calcio.