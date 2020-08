Atalanta, virata su Miranchuk: ecco le cifre del possibile affare

Nuovo obiettivo in casa Atalanta, la squadra allenata da Gasperini avrebbe messo nel mirino un nuovo centrocampista: Aleksey Miranchuk.

ACCELERATA SU MIRANCHUK

L’Atalanta, secondo quanto riportato da SportMediaset, sarebbe pronta ad affondare per il centrocampista Aleksey Miranchuk, calciatore russo di proprietà della Lokomotiv Mosca. Per portare in Italia il calciatore classe ’94 la Dea dovrà mettere sul piatto una cifra come 15 milioni di euro più bonus. Il russo, in passato era stato avvicinato anche ad altri club italiani, uno su tutti il Milan.